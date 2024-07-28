Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Сербии
время публикации: 28 июля 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:33
В матче первого тура мужского баскетбольного олимпийского турнира американцы разгромили сборную Сербии 110:84.
После 10 минут 25:20, 20 - 58:49, 30 - 84:65.
Самыми результативными игроками матча стали Кевин Дюрант (23) и Леброн Джеймс (21 + 7 подборов + 9 передач).
У сербов лучшим был Никола Йокич (20 + 5 подборов + 8 передач).
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