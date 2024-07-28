x
28 июля 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Сербии

время публикации: 28 июля 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:33
Олимпиада. Баскетбол. Американцы разгромили сборную Сербии
AP Photo/Michael Conroy

В матче первого тура мужского баскетбольного олимпийского турнира американцы разгромили сборную Сербии 110:84.

После 10 минут 25:20, 20 - 58:49, 30 - 84:65.

Самыми результативными игроками матча стали Кевин Дюрант (23) и Леброн Джеймс (21 + 7 подборов + 9 передач).

У сербов лучшим был Никола Йокич (20 + 5 подборов + 8 передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Израиля проиграла итальянцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

Олимпиада. Баскетбол. Сборная Южного Судана одержала победу в историческом матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили сборную Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2024

Олимпиада. Баскетбол. Французы победили бразильцев