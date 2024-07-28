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Спорт

Олимпиада. Плавание. Победил итальянец. Мировой рекордсмен на втором месте

время публикации: 28 июля 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 23:05
Олимпиада. Плавание. Победил итальянец. Мировой рекордсмен на втором месте
AP Photo/Martin Meissner

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом стал итальянский пловец Николо Мартиненьи, преодолевший дистанцию за 59.03 секунды.

На втором месте британец Адам Пити, мировой и олимпийский рекордсмен на этой дистанции, вернувшийся в спорт после длительного перерыва. Он отстал от чемпиона на 2 сотых секунды.

С таким же временем финишировал американец Ник Финк.

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