Олимпиада. Плавание. Победил итальянец. Мировой рекордсмен на втором месте

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 100 метров брассом стал итальянский пловец Николо Мартиненьи, преодолевший дистанцию за 59.03 секунды.

На втором месте британец Адам Пити, мировой и олимпийский рекордсмен на этой дистанции, вернувшийся в спорт после длительного перерыва. Он отстал от чемпиона на 2 сотых секунды.

С таким же временем финишировал американец Ник Финк.