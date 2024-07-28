Олимпиада. Плавание. Американки завоевали золотую и серебряную медали
время публикации: 28 июля 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 22:04
Чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем стала американка Торри Хаске, преодолевшая дистанцию за 55.59 секунды.
Серебряную медаль завоевала американка Гретхен Уэлш, установившая вчера в полуфинале олимпийский рекорд - 55.38 секунды. Сегодня ее результат - 55.63.
Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжан Юфей.
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