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Сборные Аргентины, Австрии и Алжира вышли в плэй-офф

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:03
Сборные Аргентины, Австрии и Алжира вышли в плэй-офф
AP Photo/Julio Cortez

Из группы J в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Аргентины, Австрии и Алжира.

Итоговое положение. Аргентина 9 очков, Австрия, Алжир по 4, Иордания 0.

Алжир - Австрия 3:3

На 90-й минуте счет был 2:2.

Иордания - Аргентина 1:3

Лионель Месси забил третий гол в ворота сборной Иордании

Спорт
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