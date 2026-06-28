Сборные Аргентины, Австрии и Алжира вышли в плэй-офф

Из группы J в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Аргентины, Австрии и Алжира.

Итоговое положение. Аргентина 9 очков, Австрия, Алжир по 4, Иордания 0.

Алжир - Австрия 3:3

На 90-й минуте счет был 2:2.

Иордания - Аргентина 1:3

Лионель Месси забил третий гол в ворота сборной Иордании