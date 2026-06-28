Сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго вышли в плэй-офф

Из группы К в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго.

Итоговое положение. Колумбия 7 очков, Португалия 6, Демократическая республика Конго 4, Узбекистан 0.

Колумбия - Португалия 0:0

Демократическая республика Конго - Узбекистан 3:1

На 68-й минуте сборная Узбекистана вела в счете.