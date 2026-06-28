Сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго вышли в плэй-офф
время публикации: 28 июня 2026 г., 06:23 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 06:23
Из группы К в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго.
Итоговое положение. Колумбия 7 очков, Португалия 6, Демократическая республика Конго 4, Узбекистан 0.
Колумбия - Португалия 0:0
Демократическая республика Конго - Узбекистан 3:1
На 68-й минуте сборная Узбекистана вела в счете.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2026