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Сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго вышли в плэй-офф

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 06:23 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 06:23
Сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго вышли в плэй-офф
AP Photo/Jacob Kupferman

Из группы К в плэй-офф чемпионата мира по футболу вышли сборные Колумбии, Португалии и Демократической республики Конго.

Итоговое положение. Колумбия 7 очков, Португалия 6, Демократическая республика Конго 4, Узбекистан 0.

Колумбия - Португалия 0:0

Демократическая республика Конго - Узбекистан 3:1

На 68-й минуте сборная Узбекистана вела в счете.

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