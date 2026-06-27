Два удара в створ ворот. Один гол. Испанцы победили сборную Уругвая

В Гвадалахаре испанцы победили сборную Уругвая 1:0. Все решила ошибка ветерана Муслеры.

Уругвайцы заняли третье место в группе, но вылетели - всего 2 очка.

За весь матч соперники нанесли по одному точному удару.

На 13-й минуте Бетанкур двинул Педри рукой по голове. Желтой карточки не было.

На 27-й минуте испанская "тики-така" едва не привела к голу. Много передач на своей половине поля. Пижонский пас пяткой. Уругвайцы мяч перехватили. Мяч пробросили мимо вратаря, но и мимо ворот. Дальше защитники выбили.

На 42-й минуте Льоренте направил мяч в штрафную. Алекс Баэна (Атлетико, Мадрид), хотя против него было трое защитников, сумел пробить с разворота. Муслера коснулся мяча рукой, но отбить не сумел 0:1.

На восьмой минуте, добавленной к первому тайму, южноамериканцы едва не отыгрались. Араухо прострелил. Ляпорт опередил Нуньеса и срезал мяч в свои ворота. Испанцев выручила штанга.

На 63-й минуте Ямаль сделал отличную передачу. Дани Ольмо находился в убойной позиции, но отправил мяч на трибуны.

В последние 10 минут уругвайцы нанесли несколько опасных дальних ударов.

На 86-й минуте Ферран Торрес вышел один на один. После его удара сборную Уругвая спасла перекладина.

На пятой минуте компенсированного времени арбитр наконец-то решил обратить внимание на грубость сборной Уругвая. Агустин Каннобио (Флуминенсе) пошел прямой ногой в Кубарси. Видимо, пытался сломать испанца. Удаление..