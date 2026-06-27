Два удара в створ ворот. Один гол. Испанцы победили сборную Уругвая
В Гвадалахаре испанцы победили сборную Уругвая 1:0. Все решила ошибка ветерана Муслеры.
Уругвайцы заняли третье место в группе, но вылетели - всего 2 очка.
За весь матч соперники нанесли по одному точному удару.
На 13-й минуте Бетанкур двинул Педри рукой по голове. Желтой карточки не было.
На 27-й минуте испанская "тики-така" едва не привела к голу. Много передач на своей половине поля. Пижонский пас пяткой. Уругвайцы мяч перехватили. Мяч пробросили мимо вратаря, но и мимо ворот. Дальше защитники выбили.
На 42-й минуте Льоренте направил мяч в штрафную. Алекс Баэна (Атлетико, Мадрид), хотя против него было трое защитников, сумел пробить с разворота. Муслера коснулся мяча рукой, но отбить не сумел 0:1.
На восьмой минуте, добавленной к первому тайму, южноамериканцы едва не отыгрались. Араухо прострелил. Ляпорт опередил Нуньеса и срезал мяч в свои ворота. Испанцев выручила штанга.
На 63-й минуте Ямаль сделал отличную передачу. Дани Ольмо находился в убойной позиции, но отправил мяч на трибуны.
В последние 10 минут уругвайцы нанесли несколько опасных дальних ударов.
На 86-й минуте Ферран Торрес вышел один на один. После его удара сборную Уругвая спасла перекладина.
На пятой минуте компенсированного времени арбитр наконец-то решил обратить внимание на грубость сборной Уругвая. Агустин Каннобио (Флуминенсе) пошел прямой ногой в Кубарси. Видимо, пытался сломать испанца. Удаление..