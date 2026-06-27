Куртуа установил рекорд. Бельгийцы разгромили сборную Новой Зеландии

В Ванкувере бельгийцы разгромили сборную Новой Зеландии 5:1 и заняли первое место в группе.

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа провел 18-ю игру в финальной стадии чемпионатов мира - рекорд сборной Бельгии. Легендарный Энцо Шифо сыграл на чемпионатах мира 17 игр..

На 11-й минуте мяч после удара Троссара попал в штангу. В первые 20 минут судья дважды смотрел видеоповторы. Проверял назначать ли пенальти в ворота новозеландцев. Пенальти не назначил.

На 28-й минуте после подачи углового Леандро Троссар (Арсенал) после подачи углового открыл счет 0:1.

В первые полчаса новозеландцы не провели ни одной толковой атаки.

На 42-й минуте Кевин де Брейне мог забить, но пробил выше.

На 50-й минуте де Брейне сделал передачу. После первого удара Троссара мяч попал в защитника. Троссар нанес еще один удар 0:2.

Первый опасный момент новозеландцы создали на 54-й минуте. Куртуа парировал мяч после удара Джаста.

На 66-й минуте Кевин де Брейне из полукруга перед штрафной пробил точно в угол 0:3.

На 84-й минуте Элайджа Джаст (Мазервелл, Шотландия) забил гол после подачи углового 1:3. Три гола новозеландцев из четырех на этом чемпионате забил он.

На 85-й минуте Ромелу Лукаку вышел на замену, а через минуту забил 1:4. На четвертой минуте компенсированного времени Лукаку сделал передачу в центр штрафной. Алексис Салемакерс поставил точку в матче 1:5.