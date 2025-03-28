Чемпионат мира по фигурному катанию. Лев Винокур в финал не вышел
время публикации: 28 марта 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 10:04
В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Илья Малинин (США) (110.41).
Израильтянин Лев Винокур в финал не вышел и не смог завоевать олимпийскую путевку - 25-е место (72.84).
От занявшего 24-е место японца Тацуи Цубои Лев отстал на 0.16 балла.
У Льва Винокура остается возможность завоевать олимпийскую путевку - квалификационный турнир, который пройдет в сентябре в Пекине.
Украинец Кирило Марсак занял 33-е место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025