Чемпионат мира по фигурному катанию. Лев Винокур в финал не вышел

В Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Илья Малинин (США) (110.41).

Израильтянин Лев Винокур в финал не вышел и не смог завоевать олимпийскую путевку - 25-е место (72.84).

От занявшего 24-е место японца Тацуи Цубои Лев отстал на 0.16 балла.

У Льва Винокура остается возможность завоевать олимпийскую путевку - квалификационный турнир, который пройдет в сентябре в Пекине.

Украинец Кирило Марсак занял 33-е место.