Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка заняла 11-е место

В Бакуриани, Грузия, проходит Зимний молодежный олимпийский фестиваль. В соревнованиях фигуристок победила грузинка Инга Гургенидзе.

Ее результат 187.81 балла (лучший ее результат в сезоне). После короткой программы Инга занимала третье место.

На втором месте Элина Голдина (Эстония) (178.16), на третьем - Леандра Цимпукас (Швейцария) (177.42).

Израильтянка Габриэла Гринберг заняла 11-е место (142.08. 13-е место в короткой программе, 11-е - в произвольной).

Украинка Кристина Галярета заняла десятое место (150.17 - личный рекорд).