Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка заняла 11-е место
время публикации: 14 февраля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 13:39
В Бакуриани, Грузия, проходит Зимний молодежный олимпийский фестиваль. В соревнованиях фигуристок победила грузинка Инга Гургенидзе.
Ее результат 187.81 балла (лучший ее результат в сезоне). После короткой программы Инга занимала третье место.
На втором месте Элина Голдина (Эстония) (178.16), на третьем - Леандра Цимпукас (Швейцария) (177.42).
Израильтянка Габриэла Гринберг заняла 11-е место (142.08. 13-е место в короткой программе, 11-е - в произвольной).
Украинка Кристина Галярета заняла десятое место (150.17 - личный рекорд).
Ссылки по теме