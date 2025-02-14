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Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка заняла 11-е место

Фигурное катание
время публикации: 14 февраля 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 13:39
Зимний олимпийский фестиваль. Израильская фигуристка заняла 11-е место
AP Photo/Petr David Josek

В Бакуриани, Грузия, проходит Зимний молодежный олимпийский фестиваль. В соревнованиях фигуристок победила грузинка Инга Гургенидзе.

Ее результат 187.81 балла (лучший ее результат в сезоне). После короткой программы Инга занимала третье место.

На втором месте Элина Голдина (Эстония) (178.16), на третьем - Леандра Цимпукас (Швейцария) (177.42).

Израильтянка Габриэла Гринберг заняла 11-е место (142.08. 13-е место в короткой программе, 11-е - в произвольной).

Украинка Кристина Галярета заняла десятое место (150.17 - личный рекорд).

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