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Фигурное катание. Израильские юниоры стали победителями турнира в Румынии

Фигурное катание
время публикации: 23 февраля 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 13:02
Мария Сенюк
AP Photo/Sergei Grits

В Бухаресте прошел турнир по фигурному катанию Bellu Memorial. Израильтянка Мария Сенюк заняла седьмое место в соревнованиях женщин.

Элизабет Гервиц заняла 15-е место, а Юлия Феннелл - 18-е.

Победителем турнира юниоров стал израильтянин Кирилл Шейко (156.30). Второе место занял израильтянин Матвей Соколов (143.62), лидировавший после короткой программы.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Эдоардо Луиджи Профайзер (115.78).

Израильтянин Майкл Михаэль Мошаев занял пятое место, Итай Шегельман - седьмое.

Победительницей турнира юниорок стала израильтянка Симона Ткачман (140.03).

На втором месте чешка Адела Валлова (133,76), занимавшая четвертое место после короткой программы.

На третьем месте итальянка Джулия Баруччи (130.54).

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