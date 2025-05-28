x
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Стрельба из лука. Израильтяне завоевали пяь медалей в Словении

Стрельба из лука
время публикации: 28 мая 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 07:09
Стрельба из лука. Израильтяне завоевали пяь медалей в Словении
AP Photo/Brynn Anderson

В Словении прошел турнир по стрельбе из лука Veronica`s Cup.

В соревнованиях в стрельбе из составного лука израильтянин Шамай Ямром занял второе место.

Победителем стал Патамеш Бхалчандра Фуге (Индия).

Микаэла Моше стала победительницей в стрельбе из олимпийского лука.

В стрельбе из олимпийского лука (спортсменки до 21 года) Ноа таль заняла пятое место, Раз Аруш - шестое.

Смешанная сборная Израиля в стрельбе из составного лука заняла второе место.

Мужская сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука стала победителем турнира.

Смешанная сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука заняла второе место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2025

Стрельба из лука. Впервые в истории израильтянка стала победительницей молодежного Кубка Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025

Стрельба из лука. Израильтянин стал победителем турнира в Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025

Стрельба из лука. Израильтянин завоевал бронзовую медаль турнира во Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Стрельба из лука. Израильтяне завоевали две медали Berlin Open