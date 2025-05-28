Стрельба из лука. Израильтяне завоевали пяь медалей в Словении

В Словении прошел турнир по стрельбе из лука Veronica`s Cup.

В соревнованиях в стрельбе из составного лука израильтянин Шамай Ямром занял второе место.

Победителем стал Патамеш Бхалчандра Фуге (Индия).

Микаэла Моше стала победительницей в стрельбе из олимпийского лука.

В стрельбе из олимпийского лука (спортсменки до 21 года) Ноа таль заняла пятое место, Раз Аруш - шестое.

Смешанная сборная Израиля в стрельбе из составного лука заняла второе место.

Мужская сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука стала победителем турнира.

Смешанная сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука заняла второе место.