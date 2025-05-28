Стрельба из лука. Израильтяне завоевали пяь медалей в Словении
время публикации: 28 мая 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 07:09
В Словении прошел турнир по стрельбе из лука Veronica`s Cup.
В соревнованиях в стрельбе из составного лука израильтянин Шамай Ямром занял второе место.
Победителем стал Патамеш Бхалчандра Фуге (Индия).
Микаэла Моше стала победительницей в стрельбе из олимпийского лука.
В стрельбе из олимпийского лука (спортсменки до 21 года) Ноа таль заняла пятое место, Раз Аруш - шестое.
Смешанная сборная Израиля в стрельбе из составного лука заняла второе место.
Мужская сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука стала победителем турнира.
Смешанная сборная Израиля в стрельбе из олимпийского лука заняла второе место.
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