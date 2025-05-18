Стрельба из лука. Впервые в истории израильтянка стала победительницей молодежного Кубка Европы
время публикации: 18 мая 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:41
17-летняя израильтянка Шелли Хилтон стала победительницей этапа молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, который проходил в Софии.
В квалификационном раунде она заняла 11-е место.
А затем Шелли Хилтон сумела впервые в истории Израиля стать победителем молодежного Кубка Европы.
Она сумела победить по пути к финалу спортсменок, занимавших 6-е, 4-е, 3-е и 2-е места посева турнира, сообщает Ynet.
В финале израильтянка победила немку Фриду Янке 6:2.
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