Стрельба из лука. Впервые в истории израильтянка стала победительницей молодежного Кубка Европы

17-летняя израильтянка Шелли Хилтон стала победительницей этапа молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, который проходил в Софии.

В квалификационном раунде она заняла 11-е место.

А затем Шелли Хилтон сумела впервые в истории Израиля стать победителем молодежного Кубка Европы.

Она сумела победить по пути к финалу спортсменок, занимавших 6-е, 4-е, 3-е и 2-е места посева турнира, сообщает Ynet.

В финале израильтянка победила немку Фриду Янке 6:2.