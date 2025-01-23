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Стрельба из лука. Израильтянин завоевал бронзовую медаль турнира во Франции

Стрельба из лука
время публикации: 23 января 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 08:38
Стрельба из лука. Израильтянин завоевал бронзовую медаль турнира во Франции
AP Photo/Rebecca Blackwell

Израильтянин Арель Мор завоевал бронзовую медаль турнира по стрельбе из лука, который проходил в Ниме.

Он выступал в соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 18 лет.

В квалификации израильтянин занял второе место.

В четвертьфинале он победил испанца Эдуардо Санталария Мерседес 8:2.

В полуфинале Арель Мор проиграл будущему победителю турнира хорвату Матие Смагучу 5:6. В матче за третье место израильский лучник победил россиянина Льва Зубарова 7:1.

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