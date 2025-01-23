Стрельба из лука. Израильтянин завоевал бронзовую медаль турнира во Франции

Израильтянин Арель Мор завоевал бронзовую медаль турнира по стрельбе из лука, который проходил в Ниме.

Он выступал в соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 18 лет.

В квалификации израильтянин занял второе место.

В четвертьфинале он победил испанца Эдуардо Санталария Мерседес 8:2.

В полуфинале Арель Мор проиграл будущему победителю турнира хорвату Матие Смагучу 5:6. В матче за третье место израильский лучник победил россиянина Льва Зубарова 7:1.