Стрельба из лука. Израильтянин завоевал бронзовую медаль турнира во Франции
время публикации: 23 января 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 08:38
Израильтянин Арель Мор завоевал бронзовую медаль турнира по стрельбе из лука, который проходил в Ниме.
Он выступал в соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 18 лет.
В квалификации израильтянин занял второе место.
В четвертьфинале он победил испанца Эдуардо Санталария Мерседес 8:2.
В полуфинале Арель Мор проиграл будущему победителю турнира хорвату Матие Смагучу 5:6. В матче за третье место израильский лучник победил россиянина Льва Зубарова 7:1.
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