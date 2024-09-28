Биатлон и лыжный спорт. Россияне не примут участия в международных соревнованиях в этом сезоне

Российские биатлонисты не примут участия в международных соревнованиях в сезоне 2024-2025 годов, сообщает "Спорт-экспресс".

Международный союз биатлонистов оставил в силе конгресса 2022 года об отстранении россиян от международных турниров. Решение принято в связи с нападением России на Украину.

27 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян до конца сезона 2024-25 годов.