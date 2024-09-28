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Спорт

Биатлон и лыжный спорт. Россияне не примут участия в международных соревнованиях в этом сезоне

время публикации: 28 сентября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 14:58
Биатлон и лыжный спорт. Россияне не примут участия в международных соревнованиях в этом сезоне
AP Photo/Rick Bowmer

Российские биатлонисты не примут участия в международных соревнованиях в сезоне 2024-2025 годов, сообщает "Спорт-экспресс".

Международный союз биатлонистов оставил в силе конгресса 2022 года об отстранении россиян от международных турниров. Решение принято в связи с нападением России на Украину.

27 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян до конца сезона 2024-25 годов.

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