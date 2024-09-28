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Этап юниорского Гран-при. Результаты израильских фигуристов

время публикации: 28 сентября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 13:24
Победила японка Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

В Гданьске, Польша, продолжается этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию. Победила японка Мао Симада. Ее результат 224.68 балла.

На втором месте японка Каоруко Вада (198.22). На третьем - кореянка Навеон Ко (180.14).

Израильтянка София Шифрин заняла 13-е место (146.73). В короткой программе она была 6-й, в произвольной - 14-й.

В соревнованиях спортивных пар победил китайский дуэт Цзясуань Чжан - Ихан Хуан (161.96).

На втором месте украинцы София Голиченко и Артем Даренский (136.58). На третьем - канадцы Джулия Кваттроччи и .Саймон Демаре (134.88).

Израильтяне София Энкина и Никита Коваленко заняли шестое место (130.45).

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