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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 09:59

Умер известный баскетболист, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги

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Умер известный баскетболист, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги

28 апреля на 58-м году жизни скончался известный югославский баскетболист Зоран Сретенович, сообщает eurohoops.net.

Он выступал за клубы "Црвена Звезда", "Югопластика" (Сплит), "Бамберг" (Германия), "Олимпик" (Антиб, Франция), "Партизан" (Белград), "Боровица" (Рума), "Раднички" (Белград), "Сталь" (Острув Великпольски).

С "Югопластикой" Зоран Сретенович трижды подряд становился победителем Евролиги (на рубеже 80-90-х годов) и четырежды - чемпионом Югославии. В составе "Бамберга" - обладатель Кубка Германии 1992 года.


Зоран Сретенович двукратный чемпион Европы.

Он тренировал клубы "Будучность" (Подгорица), "Гемофарм" (Вршац), "Железничар" (Инджия), "Игокеа" (Александровац, Босния и Герцеговина), "Войводина" (Нови Сад), "Полфарма" (Староград Гданьски, Польша), "Кошалин" (Польша), "Сталь" (Острув Великпольски).

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