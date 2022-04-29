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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 09:35

Лига Европы. "Лейпциг" победил шотландцев

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Лига Европы. "Лейпциг" победил шотландцев

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Лейпциг" на своем поле одолел "Глазго Рейнджерс" 1:0.

В первом тайме шотландцы грамотно оборонялись. "Быки" пытались проломить эшелонированную оборону. Несколько моментов у них было, но Нкунку и Анхелиньо забить не сумели.

Во втором тайме голевых моментов было немного. В конце встречи хозяевам повезло и они открыли счет. На 85-й минуте "быки" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Анхелиньо пробил слету из-за пределов штрафной. Точно в угол 1:0.

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