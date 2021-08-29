Паралимпиада. Плавание. Марк Маляр установил мировой рекорд и завоевал вторую золотую медаль

Израильский пловец Марк Маляр стал чемпионом Токийской паралимпиады в плавании на 400 метров вольным стилем.

В финале он установил мировой рекорд – 4 минуты 31.06 секунды, улучшив собственное достижение, установленное в 2019 году – 4 минуты 33.64 секунды.

Серебряную медаль завоевал украинец Андрей Трусов, бронзовую – американец Эван Остин.

Израильтянка Эрель Алеви заняла седьмое место в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

Отметим, что это второе "золото" Марка Маляра на Паралимпиаде в Токио. 27 августа он победил в финальном заплыве на дистанции 200 метров (SM7) комплексным стилем.

Марк Маляр, пришедший в большой спорт несмотря на церебральный паралич, выступает на Паралимпиаде вместе со своим братом-близнецом Ариэлем. Он родился в Хайфе, в русскоязычной семье. Живет в городе Кирьят-Моцкин.

Заниматься плаванием близнецы начали в пятилетнем возрасте, сначала в рамках физиотерапии. Затем братья перешли к серьезным тренировкам.

В 2017 году Паралимпийский комитет Израиля назвал Марка Маляра спортсменом года. В 2019-м Марк был победителем чемпионата мира, который проходил в Лондоне.

Братья Маляр тренируются в Хайфе. Тренер: Яков Бенинсон. 25 августа другой подопечный того же тренера Ияд Шалаби завоевал "золото" Паралимпиады в своей категории.

Список израильских спортсменов, участвующих в Паралимпиаде в Токио

1. Александр Алексеенко (легкая атлетика)

2. Нина Городецки (бадминтон)

3. Надав Леви (бочча)

4. Эльхам Махамид Рузин (голбол)

5. Ноа Малка (голбол)

6. Галь Хамрани (голбол)

7. Ор Мизрахи (голбол)

8. Рони Охайон (голбол)

9. Лихи Бен Давид (голбол)

10. Паскаль Беркович (каякинг)

11. Полина Кацман (пауэрлифтинг)

12. Шмулик Даниэль (гребля)

13. Моран Самуэль (гребля), серебряная медаль

14. Симона Горен (гребля)

15. Ахиджа Клейн (гребля)

16. Барак Хацор (гребля)

17. Михаль Фейнблат (гребля)

18. Марлайна Миллер (гребля)

19. Дорон Шазири (стрельба)

20. Юлия Черной (стрельба)

21. Ами Дадаон (плавание), серебряная медаль

22. Башар Халаби (плавание)

23. Ариэль Маляр (плавание)

24. Марк Маляр (плавание), две золотые медали

25. Ияд Шалаби (плавание), золотая медаль

26. Юлия Гордейчук (плавание)

27. Вероника Гиренко (плавание)

28. Эрель Халеви (плавание)

29. Каролин Табиб (настольный теннис)

30. Адам Бердичевский (теннис на колясках)

31. Гай Сасон (теннис на колясках)

32. Йоси Саадон (теннис на колясках)

33. Шрага Вейнберг (теннис на колясках)