Футбол. Омер Ацили помог "Омонии" выйти в групповой этап Лиги конференций

В групповой этап Лиги конференций вышли "Омония" (Никосия) и ХИК (Хельсинки).

Зира (Азербайджан) - Омония (Никосия, Кипр) 1:0 (первый матч 0:6)

Израильский нападающий киприотов Омер Ацили отыграл весь матч.

Победный гол на 79-й минуте забил Рафаэль Уциг.

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Клаксвик (Фарерские острова) 2:1 (2:2)

Сенсация была близко. На 90-й минуте островитяне вели в счете 1:0.

На 90-й минуте Диого Томас сравнял счет. Через 3 минуты Ли Эрвин забил победный гол.