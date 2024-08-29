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Футбол. Омер Ацили помог "Омонии" выйти в групповой этап Лиги конференций

время публикации: 29 августа 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 21:36
Футбол. Омер Ацили помог "Омонии" выйти в групповой этап Лиги конференций
AP Photo/Petros Karadjias

В групповой этап Лиги конференций вышли "Омония" (Никосия) и ХИК (Хельсинки).

Зира (Азербайджан) - Омония (Никосия, Кипр) 1:0 (первый матч 0:6)

Израильский нападающий киприотов Омер Ацили отыграл весь матч.

Победный гол на 79-й минуте забил Рафаэль Уциг.

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Клаксвик (Фарерские острова) 2:1 (2:2)

Сенсация была близко. На 90-й минуте островитяне вели в счете 1:0.

На 90-й минуте Диого Томас сравнял счет. Через 3 минуты Ли Эрвин забил победный гол.

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