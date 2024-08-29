Футбол. Омер Ацили помог "Омонии" выйти в групповой этап Лиги конференций
время публикации: 29 августа 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 21:36
В групповой этап Лиги конференций вышли "Омония" (Никосия) и ХИК (Хельсинки).
Зира (Азербайджан) - Омония (Никосия, Кипр) 1:0 (первый матч 0:6)
Израильский нападающий киприотов Омер Ацили отыграл весь матч.
Победный гол на 79-й минуте забил Рафаэль Уциг.
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Клаксвик (Фарерские острова) 2:1 (2:2)
Сенсация была близко. На 90-й минуте островитяне вели в счете 1:0.
На 90-й минуте Диого Томас сравнял счет. Через 3 минуты Ли Эрвин забил победный гол.
Ссылки по теме