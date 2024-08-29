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Паралимпиада. Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур вышел в финал

время публикации: 29 августа 2024 г., 19:40 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 19:48
Паралимпиада. Тхэквондо. Израильтянин Асаф Ясур вышел в финал
AP Photo/Andrew Medichini

Израильский спортсмен Асаф Ясур (тхэквондо, весовая категория до 58 кг) вышел в финал Парижской паралимпиады.

В полуфинале он победил 16:6 Сианя Вен Сяо (Тайвань).

Второй финалист определится в поединке Сабир Зейналов (Азербайджан) - Али Чан Озкан (Турция).

Асаф Ясур - чемпион Европы 2024 года и двукратный чемпион мира.

Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.

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