Олимпиада. Легендарный британский пловец сдал положительный тест на коронавирус
время публикации: 29 июля 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 18:25
Легендарный британский пловец Адам Пити. завоевавший вчера серебряную медаль Парижской олимпиады, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ВВС.
Вчера он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.
Адам Пити - мировой рекордсмен на этой дистанции. Он - трехкратный олимпийский чемпион.
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