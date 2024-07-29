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Олимпиада. Легендарный британский пловец сдал положительный тест на коронавирус

время публикации: 29 июля 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 18:25
Олимпиада. Легендарный британский пловец сдал положительный тест на коронавирус
AP Photo/Matthias Schrader

Легендарный британский пловец Адам Пити. завоевавший вчера серебряную медаль Парижской олимпиады, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ВВС.

Вчера он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.

Адам Пити - мировой рекордсмен на этой дистанции. Он - трехкратный олимпийский чемпион.

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