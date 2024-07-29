Олимпиада. Плавание. Чемпионом стал мировой рекордсмен
время публикации: 29 июля 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 22:47
Итальянский пловец Томас Чеккон стал чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 100 метров на спине.
Его результат52 секунды.
Томас Чеккон - мировой рекордсмен на этой дистанции. Рекорд (51.60 секунды) он установил в 2022 году.
Серебряную медаль завоевал китаец Сюй Цзяюй.
На третьем месте олимпийский рекордсмен американец Райан Мерфи. Рекорд (51.85) он установил в 2016 году.
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