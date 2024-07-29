Олимпиада. Плавание. Чемпионом стал мировой рекордсмен

Итальянский пловец Томас Чеккон стал чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Его результат52 секунды.

Томас Чеккон - мировой рекордсмен на этой дистанции. Рекорд (51.60 секунды) он установил в 2022 году.

Серебряную медаль завоевал китаец Сюй Цзяюй.

На третьем месте олимпийский рекордсмен американец Райан Мерфи. Рекорд (51.85) он установил в 2016 году.