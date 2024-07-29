Олимпиада. Плавание. Чемпионкой стала канадка
время публикации: 29 июля 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 21:45
Чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 400 метров комплексным стилем стала канадка Саммер Макинтош, мировая рекордсменка на этой дистанции.
Ее результат - 4 минуты 27.71 секунды.
Мировой рекорд Саммер установила в мае этого года - 4 минуты 24.38 секунды.
Серебряную и бронзовую медали завоевали американки Кэти Граймс и Эмма Уэянт.
Израильтянка Анастасия Горбенко в квалификации заняла 10-е место и в финал не вышла.
Ссылки по теме