Олимпиада. Плавание. Чемпионкой стала канадка

Чемпионкой Парижской олимпиады на дистанции 400 метров комплексным стилем стала канадка Саммер Макинтош, мировая рекордсменка на этой дистанции.

Ее результат - 4 минуты 27.71 секунды.

Мировой рекорд Саммер установила в мае этого года - 4 минуты 24.38 секунды.

Серебряную и бронзовую медали завоевали американки Кэти Граймс и Эмма Уэянт.

Израильтянка Анастасия Горбенко в квалификации заняла 10-е место и в финал не вышла.