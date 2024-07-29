Олимпиада. Дзюдо. Алжирец "не уложился в вес" и избежал поединка с израильтянином

Алжирский дзюдоист Месауд Редуан Дрис не уложился в "рамки весовой категории" и дисквалифицирован, сообщает Спорт-экспресс"" со ссылкой на французские СМИ.

В первом поединке турнира Парижской олимпиады (весовая категория до 73кг) он должен был встретиться с израильтянином Тоаром Бутбулем.

На официальном сайте олимпиады о дисквалификации алжирца ничего не сообщается. Как и об отмене поединка.