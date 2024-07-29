Олимпиада. Спортивная гимнастика. В командном первенстве победили японцы

Чемпионом Парижской олимпиады в командном первенстве стала мужская сборная Японии по спортивной гимнастике.

Результат 259.594 балла.

Китайцы были близки, но в конце совершили несколько ошибок и остались только вторыми (259.062).

Бронзовые медали у сборной США.

Украинцы заняли пятое место.