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Спорт

Олимпиада. Спортивная гимнастика. В командном первенстве победили японцы

время публикации: 29 июля 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 21:17
Олимпиада. Спортивная гимнастика. В командном первенстве победили японцы
AP Photo/Francisco Seco

Чемпионом Парижской олимпиады в командном первенстве стала мужская сборная Японии по спортивной гимнастике.

Результат 259.594 балла.

Китайцы были близки, но в конце совершили несколько ошибок и остались только вторыми (259.062).

Бронзовые медали у сборной США.

Украинцы заняли пятое место.

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