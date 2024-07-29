Олимпиада. Спортивная гимнастика. В командном первенстве победили японцы
время публикации: 29 июля 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 21:17
Чемпионом Парижской олимпиады в командном первенстве стала мужская сборная Японии по спортивной гимнастике.
Результат 259.594 балла.
Китайцы были близки, но в конце совершили несколько ошибок и остались только вторыми (259.062).
Бронзовые медали у сборной США.
Украинцы заняли пятое место.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024