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Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят вышел в финал в многоборье

время публикации: 27 июля 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:49
Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят вышел в финал в многоборье
AP Photo/Francisco Seco

Олимпийский чемпион в вольных упражнениях израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в многоборье.

Он занял восьмое место в квалификации.

Финал соревнований по спортивной гимнастике в многоборье пройдет 3 августа.

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