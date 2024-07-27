Олимпиада. Спортивная гимнастика. Артем Долгопят вышел в финал в многоборье
время публикации: 27 июля 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 23:49
Олимпийский чемпион в вольных упражнениях израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в многоборье.
Он занял восьмое место в квалификации.
Финал соревнований по спортивной гимнастике в многоборье пройдет 3 августа.
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