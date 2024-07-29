Олимпиада. В медальном зачете лидируют японцы
время публикации: 29 июля 2024 г., 05:40 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 05:48
После двух дней соревнований в медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Японии, завоевавшая 4 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали.
На одну бронзовую медаль меньше у сборной Австралии, занимающей второе место.
На третьем месте американцы, завоевавшие наибольшее количество медалей (3 + 6 + 3).
Всего медали завоевали представители 22 стран.
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