Олимпиада. В медальном зачете лидируют японцы

После двух дней соревнований в медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Японии, завоевавшая 4 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали.

На одну бронзовую медаль меньше у сборной Австралии, занимающей второе место.

На третьем месте американцы, завоевавшие наибольшее количество медалей (3 + 6 + 3).

Всего медали завоевали представители 22 стран.