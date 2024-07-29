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Олимпиада. Конный спорт. Михаэль Юнг стал четырехкратным олимпийским чемпионом

время публикации: 29 июля 2024 г., 17:34 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 17:34
Олимпиада. Конный спорт. Михаэль Юнг стал четырехкратным олимпийским чемпионом
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Чемпионом Парижской олимпиады в конкуре стал немец Михаэль Юнг. Он трижды становился олимпийским чемпионом в индивидуальных соревнованиях и один раз - в командных.

На втором месте австралиец Кристофер Бертон.

Бронзовую медаль завоевала британка Лора Колетт, которая сегодня стала чемпионкой Парижской олимпиады в командном первенстве.

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