Олимпиада. Конный спорт. Михаэль Юнг стал четырехкратным олимпийским чемпионом

Чемпионом Парижской олимпиады в конкуре стал немец Михаэль Юнг. Он трижды становился олимпийским чемпионом в индивидуальных соревнованиях и один раз - в командных.

На втором месте австралиец Кристофер Бертон.

Бронзовую медаль завоевала британка Лора Колетт, которая сегодня стала чемпионкой Парижской олимпиады в командном первенстве.