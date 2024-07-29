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Спорт

Олимпиада. Маунтинбайк. Чемпионом стал британец. Израильтянин на 29-м месте

время публикации: 29 июля 2024 г., 16:52 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 16:59
Олимпиада. Маунтинбайк. Чемпионом стал британец
AP Photo/Ricardo Mazalan

Чемпионом Парижской олимпиады в кросс-кантри (маунтинбайк) стал британец Томас Пидкок.

На втором месте француз Виктор Корецки, проигравший чемпиону 9 секунд.

На третьем месте южноафриканец Алан Хатерли. Это первая медаль африканского спортсмена в олимпийском маунтинбайке.

Израильтянин Томер Зальцман занял 29-е место.

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