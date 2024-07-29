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Спорт

Олимпиада. Слалом на каноэ. Чемпионом стал француз

время публикации: 29 июля 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:19
Олимпиада. Слалом на каноэ. Чемпионом стал француз
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Чемпионом парижской олимпиады в слаломе на каноэ-одиночке стал француз Николя Жестен, двукратный чемпион мира.

На втором месте британец Адам Берджесс.

Бронзовую медаль завоевал словак Матей Бенус.

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