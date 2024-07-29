Олимпиада. Слалом на каноэ. Чемпионом стал француз
время публикации: 29 июля 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:19
Чемпионом парижской олимпиады в слаломе на каноэ-одиночке стал француз Николя Жестен, двукратный чемпион мира.
На втором месте британец Адам Берджесс.
Бронзовую медаль завоевал словак Матей Бенус.
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