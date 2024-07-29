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Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сербы разгромили сборную Израиля

время публикации: 29 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:01
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сербы разгромили сборную Израиля
AP Photo/Michael Conroy

В Финляндии продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу 9игроки до 18 лет). В третьем матче группового этапа сербы разгромили сборную Израиля 101:73.

После 10 минут 26:16, 20 - 48:40, 30 - 73:56.

Самыми результативными игроками матча стали израильтяне Рани Белага (20 + 7 подборов) и Бен Сараф (18).

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