Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сербы разгромили сборную Израиля

В Финляндии продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу 9игроки до 18 лет). В третьем матче группового этапа сербы разгромили сборную Израиля 101:73.

После 10 минут 26:16, 20 - 48:40, 30 - 73:56.

Самыми результативными игроками матча стали израильтяне Рани Белага (20 + 7 подборов) и Бен Сараф (18).