Олимпиада. Дзюдо. Тоар Бутбуль проиграл чемпиону мира
время публикации: 29 июля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 13:04
Израильский дзюдоист Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) не сумел выйти в четвертьфинал турнира Парижской олимпиады.
В поединке второго раунда он проиграл действующему чемпиону мира азербайджанцу Хидаяту Гейдарову.
Тоар Бутбуль - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, серебряный призер чемпионата Европы 2021 года.
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