Олимпиада. Дзюдо. Тоар Бутбуль проиграл чемпиону мира

Израильский дзюдоист Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) не сумел выйти в четвертьфинал турнира Парижской олимпиады.

В поединке второго раунда он проиграл действующему чемпиону мира азербайджанцу Хидаяту Гейдарову.

Тоар Бутбуль - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, серебряный призер чемпионата Европы 2021 года.