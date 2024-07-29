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Спорт

Олимпиада. Дзюдо. Тоар Бутбуль проиграл чемпиону мира

время публикации: 29 июля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 13:04
Олимпиада. Дзюдо. Тоар Бутбуль проиграл чемпиону мира
AP Photo/Vincent Thian

Израильский дзюдоист Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) не сумел выйти в четвертьфинал турнира Парижской олимпиады.

В поединке второго раунда он проиграл действующему чемпиону мира азербайджанцу Хидаяту Гейдарову.

Тоар Бутбуль - бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, серебряный призер чемпионата Европы 2021 года.

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