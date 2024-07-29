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Олимпиада. Дзюдо. Тимна Нельсон Леви победила в первой схватке

время публикации: 29 июля 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 11:55
Олимпиада. Дзюдо. Тимна Нельсон Леви победила в первой схватке
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильская дзюдоистка Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победила словенку Кайю Кайзер (пятое место на олимпиаде в Токио).

Во втором поединке она встретится с кореянкой Ха Ми Ми.

Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) вышел во второй круг "без боя". Алжирец Месауд Радуан Дрис "не уложился в вес" и был дисквалифицирован.

Во второй схватке израильтянин встретится с азербайджанцем Хидаятом Хейдаровым.

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