Олимпиада. Дзюдо. Тимна Нельсон Леви победила в первой схватке

Израильская дзюдоистка Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победила словенку Кайю Кайзер (пятое место на олимпиаде в Токио).

Во втором поединке она встретится с кореянкой Ха Ми Ми.

Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) вышел во второй круг "без боя". Алжирец Месауд Радуан Дрис "не уложился в вес" и был дисквалифицирован.

Во второй схватке израильтянин встретится с азербайджанцем Хидаятом Хейдаровым.