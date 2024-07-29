Олимпиада. Дзюдо. Тимна Нельсон Леви победила в первой схватке
время публикации: 29 июля 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 11:55
Израильская дзюдоистка Тимна Нельсон Леви (весовая категория до 57 кг) в первой схватке турнира Парижской олимпиады победила словенку Кайю Кайзер (пятое место на олимпиаде в Токио).
Во втором поединке она встретится с кореянкой Ха Ми Ми.
Тоар Бутбуль (весовая категория до 73 кг) вышел во второй круг "без боя". Алжирец Месауд Радуан Дрис "не уложился в вес" и был дисквалифицирован.
Во второй схватке израильтянин встретится с азербайджанцем Хидаятом Хейдаровым.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2024