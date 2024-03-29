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Женский чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля

время публикации: 29 марта 2024 г., 17:58 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 17:58
Женский чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Chris O'Meara

Сегодня в Эстонии завершается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

Сборная Таиланда, одержавшая четыре победы вышла в дивизион 3А. Таиландки в этом году дебютировали на чемпионате мира.

Второе место заняла сборная Эстонии, победившая израильтянок 3:0.

Сборная Израиля заняла третье место в дивизионе. Израильтянки дебютировали на чемпионате мира в прошлом году и в дебютном сезоне заняли второе место.

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