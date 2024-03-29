Известный тренер Семен Альтман пострадал во время российского обстрела Одессы

Жилье известного футбольного тренера Семена Альтмана пострадало во время российского ракетного обстрела Одессы.

Сам тренер и его близкие ранений не получили, сообщает Sport.ua.

"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое.

В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали".

Семен Альтмакн тренировал московское "Динамо", одесский "Черноморец", "Зимбру" (Кишинев), "Металлург" (Донецк), "Ильичевец" (Мариуполь), "Таврию" (Симферополь).

Он входил в тренерский штаб сборной Украины, олимпийской сборной Южной Кореи, исполнял обязанности главного тренера сборной Молдовы.