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Спорт

MLB одобрила продажу клуба "Балтимор Ориолс" Дэвиду Рубинштейну

время публикации: 29 марта 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 11:47
MLB одобрила продажу клуба "Балтимор Ориолс" Дэвиду Рубинштейну
AP Photo/Julia Nikhinson

Владельцы клубов MLB единогласно одобрили продажу "Балтимор Ориолс" группе инвесторов во главе с Дэвидом Рубинштейном.

Твиттер клуба сообщил о начале новой эры в истории "Ориолс".

Сделка была завершена накануне старта нового сезона. Сумма сделки 1.725 миллиарда долларов.

74-летний Дэвид Рубинштейн - соучредитель частной инвестиционной компании The Carlyle Group.

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