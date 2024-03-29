MLB одобрила продажу клуба "Балтимор Ориолс" Дэвиду Рубинштейну
время публикации: 29 марта 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 11:47
Владельцы клубов MLB единогласно одобрили продажу "Балтимор Ориолс" группе инвесторов во главе с Дэвидом Рубинштейном.
Твиттер клуба сообщил о начале новой эры в истории "Ориолс".
Сделка была завершена накануне старта нового сезона. Сумма сделки 1.725 миллиарда долларов.
74-летний Дэвид Рубинштейн - соучредитель частной инвестиционной компании The Carlyle Group.
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