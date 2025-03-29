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Спорт

"Фенербахче" лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 29 марта 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 08:52
"Фенербахче" лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/George Walker IV

Завершился тридцать второй тур регулярного чемпионата Евролиги. "Фенербахче" по дополнительным показателям обошел "Олимпиакос".

Оба клуба одержали по 22 победы и вышли в плэй-офф.

"Маккаби" занимает 16-е место (10 побед).

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 82:77

Альба (Берлин, Германия) - Виртус (Болонья, Италия) 64:108

"Альба" занимает последнее место. "Виртус" - предпоследнее. Итальянцы сократили отставание от "Маккаби".

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Реал (Мадрид, Испания) 72:78

Панатинаикос (Афины, Греция) - Париж (Франция) 98:101

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