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Евролига. "Маккаби" проиграл "Анадолу Эфес"

Баскетбол
время публикации: 28 марта 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 23:09
Евролига. "Маккаби" проиграл "Анадолу Эфес"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В матче тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Анадолу Эфес" 88:90.

Турецкий клуб считался хозяином площадки, но матч по соображениям безопасности проходил в Риге.

Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 26:22, 50:46.

После 30 минут впереди "Анадолу Эфес" 66:65.

Самый результативный игрок матча - бывший защитник "Маккаби" Элайджа Брайант (25 + 6 передач).

Лучший в составе "Маккаби" Роман Соркин (22 + 3 подбора + 3 передачи).

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