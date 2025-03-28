162 очка и рекорд "Индианы". Победный бросок Гидди с центра площадки. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Индиана" разгромила "Вашингтон" 162:109.

Кливленд Кавальерз - Сан-Антонио Сперз 124:116

Два игрока "Кливленда" сделали "дабл-дабл": Джарретт Аллен (29 + 15 подборов) и Донован Митчелл (25 + 8 подборов + 14 передач).

Орландо Мэджик - Даллас Мэверикс 92:101

Энтони Дэвис вернулся в строй после травмы. Он набрал 15 очков и сделал 7 подборов. "Даллас" выиграл все три матча, в которых участвовал Энтони Дэвис.

Лидер "Индианы" Паоло Банкеро стал самым результативным игроком матча (35 + 10 подборов).

Вашингтон Уизардс - Индиана Пэсерз 109:162

"Индиана" установила клубный рекорд по точным трехочковым броскам в одном матче - 27. 7 точных дальних бросков сделал Тайриз Халибертон.

Майами Хит - Атланта Хоукс 122:112

"Майами" одержал третью победу подряд. Тайлер Хирро набрал 36 очков.

Чикаго Булз - Лос-Анджелес Лейкерс 119:117

Героем матча стал Джош Гидди. В его активе "трипл-дабл" (25 + 14 подборов + 11 передач) и победный бросок с середины площадки на последних секундах матча.

Оклахома-Сити Тендер - Мемфис Гризлиз 125:104

"Тендер" одержал 61-ю победу в сезоне. Клубный рекорд. 60 побед команда одержала в сезоне 2012-13 годов.

Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 110:121