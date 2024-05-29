Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы-3". Он стал победителем гонки в Маджио, Италия.

Израильтянин стал победителем квалификации и победителем гонки.

Болид Мея Шиби был украшен израильским флагом. Он поднялся на подиум, держа в руках флаг Израиля.

В прошлом сезоне он принял в 18 гонках. В одной поднимался на подиум.