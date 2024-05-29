Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы 3"
время публикации: 29 мая 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 07:01
Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы-3". Он стал победителем гонки в Маджио, Италия.
Израильтянин стал победителем квалификации и победителем гонки.
Болид Мея Шиби был украшен израильским флагом. Он поднялся на подиум, держа в руках флаг Израиля.
В прошлом сезоне он принял в 18 гонках. В одной поднимался на подиум.
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