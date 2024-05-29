x
29 мая 2024
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2024
|
29 мая 2024
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы 3"

время публикации: 29 мая 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 07:01
Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы 3"
AP Photo/Luca Bruno

Израильский пилот Мей Шиби впервые выиграл гонку "Формулы-3". Он стал победителем гонки в Маджио, Италия.

Израильтянин стал победителем квалификации и победителем гонки.

Болид Мея Шиби был украшен израильским флагом. Он поднялся на подиум, держа в руках флаг Израиля.

В прошлом сезоне он принял в 18 гонках. В одной поднимался на подиум.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 мая 2024

"Формула-1". Победителем "Гран-при Монако" стал Шарль Леклер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 мая 2024

"Формула-1". Победителем "Гран-при Эмилии-Романьи" стал Макс Ферстаппен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 апреля 2024

17-летний израильтянин стал победителем "Гран-при Алабамы"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2024

16-летний израильский гонщик занял третье место в гонке в США