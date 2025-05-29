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Полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" сравнял счет в серии

Баскетбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 07:54
Полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" сравнял счет в серии
AP Photo/Nate Billings

Во втором матче полуфинальной серии чемпионата Израиля по баскетболу столичный "Апоэль" победил одноклубников из Тель-Авива 98:87.

Счет в серии 1:1.

Тель-авивская команда выиграла первую четверть 21:20.

Дальше матч проходил по сценарию столичных баскетболистов.

После 20 минут 49:35, 30 - 71:58.

Лидер столичного "Апоэля" Джаред Харпер набрал 31 очко, сделал 2 подбора, 3 перехвата и 3 передачи.

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