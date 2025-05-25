"Фенербахче" стал победителем Евролиги
время публикации: 25 мая 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 22:38
В Абу-Даби завершился Финал четырех Евролиги. В решающем матче "Фенербахче" победил "Монако" 81:70.
Третье место занял "Олимпиакос".
"Монако" играл в финале Евролиги впервые.
"Фенербахче" последний раз выигрывал Евролигу в 2017 году.
"Монако" выиграл первую четверть 20:18.
Но проиграл все остальные. После 20 минут 35:33, 30 - 54:51.
Самый результативный игрок финала - форвард "Фенербахче" Найджел Хэйз (23 + 9 подборов).
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