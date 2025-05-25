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Спорт

"Фенербахче" стал победителем Евролиги

Баскетбол
время публикации: 25 мая 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 22:38
"Фенербахче" стал победителем Евролиги
AP Photo/Altaf Qadri

В Абу-Даби завершился Финал четырех Евролиги. В решающем матче "Фенербахче" победил "Монако" 81:70.

Третье место занял "Олимпиакос".

"Монако" играл в финале Евролиги впервые.

"Фенербахче" последний раз выигрывал Евролигу в 2017 году.

"Монако" выиграл первую четверть 20:18.

Но проиграл все остальные. После 20 минут 35:33, 30 - 54:51.

Самый результативный игрок финала - форвард "Фенербахче" Найджел Хэйз (23 + 9 подборов).

Спорт
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