Ястремская, Соболенко, Остапенко и Швентек вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 07:33
В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (Казахстан) победила американку Иву Йович 6:3, 6:3.
Украинка Даяна Ястремская одолела россиянку Диану Шнайдер 7:5, 7:5. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила швейцарку Джил Белен Тейхманн 6:3, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) одержала волевую победу над американкой Кэролайн Долхайд 5:7, 6:3, 6:3.
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила британку Эмму Радукану 6:1, 6:2.
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