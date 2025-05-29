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Спорт

Ястремская, Соболенко, Остапенко и Швентек вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 07:33
Ястремская, Соболенко, Остапенко и Швентек вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (Казахстан) победила американку Иву Йович 6:3, 6:3.

Украинка Даяна Ястремская одолела россиянку Диану Шнайдер 7:5, 7:5. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила швейцарку Джил Белен Тейхманн 6:3, 6:1.

Елена Остапенко (Латвия) одержала волевую победу над американкой Кэролайн Долхайд 5:7, 6:3, 6:3.

Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила британку Эмму Радукану 6:1, 6:2.

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