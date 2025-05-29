Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА

"Оклахома-Сити Тендер" впервые с 2012 года вышел в финал плэй-офф НБА.

Самым ценным игроком финальной серии Западной конференции НБА стал Шэй Гилджес-Александр. Он стал обладателем приза Мэджика Джонсона.

Среднестатистические показатели Шэя в пяти матчах серии против "Миннесоты Тимбервулвз" - 31.4 + 8.2 подбора + 5.2 передачи..