Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА
время публикации: 29 мая 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 13:02
"Оклахома-Сити Тендер" впервые с 2012 года вышел в финал плэй-офф НБА.
Самым ценным игроком финальной серии Западной конференции НБА стал Шэй Гилджес-Александр. Он стал обладателем приза Мэджика Джонсона.
Среднестатистические показатели Шэя в пяти матчах серии против "Миннесоты Тимбервулвз" - 31.4 + 8.2 подбора + 5.2 передачи..
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025