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Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 29 мая 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 13:02
Шэй Гилдес-Александр - самый ценный игрок финала Западной конференции НБА
AP Photo/Nate Billings

"Оклахома-Сити Тендер" впервые с 2012 года вышел в финал плэй-офф НБА.

Самым ценным игроком финальной серии Западной конференции НБА стал Шэй Гилджес-Александр. Он стал обладателем приза Мэджика Джонсона.

Среднестатистические показатели Шэя в пяти матчах серии против "Миннесоты Тимбервулвз" - 31.4 + 8.2 подбора + 5.2 передачи..

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