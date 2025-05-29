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"Челси" установил рекорд еврокубков

Футбол
время публикации: 29 мая 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 12:39
"Челси" установил рекорд еврокубков
AP Photo/Darko Vojinovic

"Челси" стал первой командой, побеждавшей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Лондонцы два жды выигрывали Лигу чемпионов (2012 и 2021 годы) , дважды - Лигу Европы (2013 и 2019). В этом сезоне "аристократы" стали победителями Лиги конференций.

"Челси" - двукратный обладатель Суперкубка УЕФА (1998 и 2021).

Кроме того, "Челси" дважды становился обладателем Кубка обладателей кубков (1971 и 1998).

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