"Челси" установил рекорд еврокубков

"Челси" стал первой командой, побеждавшей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Лондонцы два жды выигрывали Лигу чемпионов (2012 и 2021 годы) , дважды - Лигу Европы (2013 и 2019). В этом сезоне "аристократы" стали победителями Лиги конференций.

"Челси" - двукратный обладатель Суперкубка УЕФА (1998 и 2021).

Кроме того, "Челси" дважды становился обладателем Кубка обладателей кубков (1971 и 1998).