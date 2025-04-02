Дзюдо. Завтра Таль Фликер объявит о завершении карьеры
время публикации: 02 апреля 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 14:39
3 апреля состоится пресс-конференция, на которой 32-летний израильский дзюдоист Таль Фликер объявит о завершении карьеры, сообщает "Исраэль а-Йом".
Таль Фликер - один из ведущих израильских дзюдоистов.
Он выступал в весовой категории до 66 кг.
Таль Фликер - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы 2020 года, бронзовый - 2018, четырехкратный чемпион Израиля, неоднократный победитель и призер турниров "Гран-при" и "Большого шлема".
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