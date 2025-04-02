Дзюдо. Завтра Таль Фликер объявит о завершении карьеры

3 апреля состоится пресс-конференция, на которой 32-летний израильский дзюдоист Таль Фликер объявит о завершении карьеры, сообщает "Исраэль а-Йом".

Таль Фликер - один из ведущих израильских дзюдоистов.

Он выступал в весовой категории до 66 кг.

Таль Фликер - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы 2020 года, бронзовый - 2018, четырехкратный чемпион Израиля, неоднократный победитель и призер турниров "Гран-при" и "Большого шлема".