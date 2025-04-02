Кикбоксинг. Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх
время публикации: 02 апреля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 14:10
Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх в категории К-1 (кикбоксинг).
Право завоевали Юлия Сачков и Полина Гроссман.
Мировые игры пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду в Китае.
Всемирные игры - соревнования по видам спорта, не входящим в программу летних олимпийских игр. Проводятся раз в 4 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025