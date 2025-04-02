Кикбоксинг. Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх

Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх в категории К-1 (кикбоксинг).

Право завоевали Юлия Сачков и Полина Гроссман.

Мировые игры пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду в Китае.

Всемирные игры - соревнования по видам спорта, не входящим в программу летних олимпийских игр. Проводятся раз в 4 года.