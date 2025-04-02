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Спорт

Кикбоксинг. Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх

Смешанные единоборства
время публикации: 02 апреля 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 14:10
Кикбксинг. Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх
AP Photo/Hiro Komae

Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх в категории К-1 (кикбоксинг).

Право завоевали Юлия Сачков и Полина Гроссман.

Мировые игры пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду в Китае.

Всемирные игры - соревнования по видам спорта, не входящим в программу летних олимпийских игр. Проводятся раз в 4 года.

Спорт
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