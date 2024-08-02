Футбол. Израильские клубы в третьем отборочном раунде еврокубков
время публикации: 02 августа 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 06:53
В третьем отборочном туре европейских клубных турниров (Лиги Европы и Лиги конференций) сыграют три израильских клуба.
Матчи состоятся 8 и 15 августа.
В Лиге Европы тель-авивский "Маккаби" встретится с литовским "Паневежисом". Первый матч в Литве.
В Лиге конференций беэр-шевский "Апоэль" сыграет с "Младой" (Болеслав). Первая игра в Чехии.
"Маккаби" (Петах-Тиква) встретится с румынским клубом ЧФР (Клуж-Напока).
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