Олимпиада Конный спорт. Победили британцы. Израильтяне на девятом месте
время публикации: 02 августа 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 16:53
В командных соревнованиях по конкуру Парижской олимпиады победила сборная Великобритании.
Чемпионами стали Бен Маер, Гарри Чарльз и Скотт Браш.
На втором месте американцы, на третьем - французы.
Сборная Израиля заняла девятое место.
Состав сборной Израиля: Робин Мур, Эшли Бонд и Даниэль Блюман.
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