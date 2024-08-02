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Спорт

Олимпиада Конный спорт. Победили британцы. Израильтяне на девятом месте

время публикации: 02 августа 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 16:53
Робин Мур
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В командных соревнованиях по конкуру Парижской олимпиады победила сборная Великобритании.

Чемпионами стали Бен Маер, Гарри Чарльз и Скотт Браш.

На втором месте американцы, на третьем - французы.

Сборная Израиля заняла девятое место.

Состав сборной Израиля: Робин Мур, Эшли Бонд и Даниэль Блюман.

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