Олимпиада Бадминтон. После победы в финале чемпионке сделали предложение "руки и сердца"

Победа в финале смешанного разряда турнира по бадминтону Пекинской олимпиады стала особенно памятной для спортсменки сборной Китая Хуан Яцион.

После победы олимпийской чемпионке сделал предложение руки и сердца ее товарищ по команде Ли Юйчень (в паре она играла не с ним).

Чемпионка ответила "да".