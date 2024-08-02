Олимпиада Бадминтон. После победы в финале чемпионке сделали предложение "руки и сердца"
время публикации: 02 августа 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 20:41
Победа в финале смешанного разряда турнира по бадминтону Пекинской олимпиады стала особенно памятной для спортсменки сборной Китая Хуан Яцион.
После победы олимпийской чемпионке сделал предложение руки и сердца ее товарищ по команде Ли Юйчень (в паре она играла не с ним).
Чемпионка ответила "да".
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